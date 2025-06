Ulkoministeri: Venäjän iskut ovat terroritekoja siviilejä vastaan

Venäjän yön aikana tekemä hyökkäys ukrainalaisia siviilejä vastaan korostaa jälleen kerran kiireellistä tarvetta tehostaa kansainvälistä painetta Moskovaa kohtaan, sanoi Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha Ukrinformin mukaan.

– Venäjä vastasi yön aikana tuhottuihin lentokoneisiinsa hyökkäämällä siviilejä vastaan Ukrainassa. Kiovassa, Lutskissa, Lvivissä, Ternopilissa, Tšernihivissä, Krementšukissa ja muilla paikkakunnilla. Monikerroksisiin rakennuksiin osui. Energiainfrastruktuuri vaurioitui. Kuolleita ja haavoittuneita ihmisiä on kaikkialla maassa, hän totesi.

Sybiha korosti Ukrainan ja Venäjän välistä perustavanlaatuista eroa.

– Ukraina iskee laillisiin sotilaskohteisiin – kuten ukrainalaisten lasten pommittamiseen varustettuihin lentokoneisiin, kun taas Venäjä kohdistaa iskut asuinalueisiin, siviileihin ja kriittiseen infrastruktuuriin.

Sybihan mukaan Ukrainan ja Venäjän asettaminen tasavertaiseen asemaan on mahdotonta hyväksyä.

– Venäjä on hyökkääjä, ja Ukraina puolustaa itseään. Ukrainan iskut ovat itsepuolustusta, kun taas Venäjän iskut ovat hyökkäys- ja terroritekoja. Venäjän yön yli tapahtunut hyökkäys siviilejä vastaan osoittaa jälleen kerran, että kansainvälistä painetta Moskovaan on lisättävä mahdollisimman pian. Venäjän ainoa argumentti on terrorismi. Vastauksemme tulisi olla voimakkaita pakotteita, jotka voivat lisätä sodan kustannuksia hyökkääjälle, sekä uusia päätöksiä, jotka vahvistavat Ukrainan puolustusta, Sybiha sanoi.

Kolme valtion hätäpalvelun pelastajaa oli kuollut ja yhdeksän muuta loukkaantunut heidän osallistuessaan Venäjän iskujen jälkimaininkeihin Kiovassa.