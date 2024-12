Ulf Kristersson tiivisti kuluneen vuoden – ”Suuria koettelemuksia”

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvaili kansainvälistä tilannetta synkin sanankääntein joulupuheessaan lauantaina. Ruotsin hallituksen kotisivuilla julkaistulla videolla Kristersson totesi ruotsalaisten kerääntyvän joulunviettoon ”vakavina aikoina”.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja Venäjän aiheuttaman kärsimyksen koko laajuutta on vaikea sisäistää. Monissa ukrainalaisissa perheissä joulua tullaan viettämään yhden tuolin ollessa tyhjä joulupöydän ympärillä. Ulkona ilmahälytykset varoittavat uusista pommeista.

Kristersson jatkoi ylistämällä ukrainalaisten sinnikkyyttä ja taistelutahtoa, ja vakuutti Ruotsin pysyvän Ukrainan rinnalla ”niin pitkään kuin on tarpeen”.

Ukrainan sodan ja Lähi-idän kiristyneen tilanteen lisäksi Kristersson viittasi puheessaan myös Ruotsin sisäiseen turvallisuushaasteeseen, väkivaltaiseen jengirikollisuuteen.

– Ruotsissa olemme jo useamman vuoden ajan nähneet vakavaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, joka ei tunnusta moraalisia tai maantieteellisiä rajoja. Espanjan Aurinkorannikolla majailevat ruotsalaiset jengirikolliset huijaavat ruotsalaisia eläkeläisiä. Tanskalaiset jengit rekrytoivat statustuotteiden avulla ruotsalaisia lapsia ja nuoria väkivallantekoihin.

– Nämä ovat suuria koettelemuksia pienelle pohjoiseurooppalaiselle maalle, Kristersson sanoi.

Ruotsi on kuitenkin historiansa aikana selviytynyt kriiseistä entistä vahvempana, pääministeri jatkoi. Hallitus on vuoden aikana uudistanut Ruotsin oikeus- ja kotouttamispolitiikkaa, ja Kristersson luetteli puheessaan toimien vaikutusta. Jengiläisiltä on kahdessa kuukaudessa takavarikoitu omaisuutta yli 20 miljoonan kruunun edestä, ja turvapaikanhakijoiden määrä on alhaisimmillaan sitten 1990-luvun. Hallituksen tavoitteena on Kristerssonin sanoin ”Ruotsin saaminen järjestykseen”.

Ruotsi on nyt myös Naton jäsen, Kristersson totesi.

– Liityimme Natoon saadaksemme turvaa, sillä yksin et ole vahva. Etenkään levottomana aikana. Mutta liityimme myös tarjotaksemme turvaa. Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta.

Kristersson kehotti puheensa lopuksi ruotsalaisia ottamaan vastuuta maastaan ja kanssaihmisistään. Ruotsi on kaikkien ruotsalaisten vastuulla, heidän taustoistaan ja eroavaisuuksistaan riippumatta.

– Politiikka – valtiopäivä ja hallitus kärjessä – voi saada aikaan paljon. Mutta ei todellakaan kaikkea, Kristersson sanoi.

– Hyvässä yhteiskunnassa on paljon, jonka aikaansaamisesta ei voi äänestää tai päättää. Se kasvaa esiin ihmisistä, jotka ottavat vastuuta itsestään ja muista. Aikuisista, jotka ottavat täyden vastuun omista lapsistaan, mutta jotka myös välittävät muiden tenavista. Naapureista jotka auttavat toisiaan. Yksinäisistä ihmisistä, jotka saavat seuraa ja yhteisöllisyyttä.

Maltillista kokoomusta eli moderaatteja edustava Ulf Kristersson on toiminut Ruotsin pääministerinä vuodesta 2022.