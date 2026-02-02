Ukrainassa käynnissä karmea sotarikos – ”Vladimir Putin ei voita taistelukentällä”

Koska Venäjän presidentti Vladimir Putin ei kykene voittamaan taistelukentällä, hän kiihdyttää sotaa Ukrainan siviilejä vastaan, kirjoittaa Atlantic Council -ajatushautomon asiantuntija Peter Dickinson analyysissaan. Hän toteaa, että Ukrainassa on käynnissä järkyttävä sotarikos, joka tapahtuu täysin julkisesti: Venäjä pommittaa maan energia- ja vesihuoltoa ja pyrkii jäädyttämään miljoonat ukrainalaiset koteihinsa.

Vaikka Venäjän iskut Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan eivät ole uusi ilmiö, nyt mittakaava on ennennäkemätön.

– Nyt käynnissä oleva pommituskampanja on kuitenkin koko sodan laajin. Viime kuukausina Venäjän siviilikohteisiin kohdistamat iskut ovat laajentuneet dramaattisesti, kun Kreml pyrkii aiheuttamaan mahdollisimman suurta vahinkoa Ukrainan väestölle estämällä lämmityksen, sähkön, kaasun ja veden saannin talven kylmimpänä aikana, Dickinson sanoo.

Vaikutukset ovat olleet tuhoisia. Suurin osa Ukrainan kaupunkien asuinalueista on yhä riippuvainen neuvostoajalta periytyvistä kaukolämpöjärjestelmistä, joita pyörittävät valtavat laitokset, joita on liki mahdoton suojata.

Kreml on häikäilemättä hyödyntänyt tätä haavoittuvuutta pommittamalla samoja kohteita toistuvasti ja vaikeuttamalla korjaustöitä. Vaikka ukrainalaiset tekevät korjaustöissä jatkuvasti lähes ihmeitä, jokainen uusi isku tekee siitä vaikeampaa.

Ukrainalaiset ovat Dickinsonin mukaan reagoineet jääkylmiin asuntoihin monenlaisilla improvisoiduilla ratkaisuilla, kuten pystyttämällä telttoja sisätiloihin ja lämmittämällä tiiliä kaasuliesillä. Ukrainalaista sodanajan asennetta on pidetty esillä: paikallisyhteisöt ovat tukeneet toisiaan, ihmiset ovat jakaneet hyväntuulisia videoita sosiaalisessa mediassa ja järjestäneet jopa katubileitä lumessa.

Monet ovat kuitenkin ilmaisseet turhautumisensa siihen, että mediassa korostetaan Ukrainan sinnikkyyttä samalla kun humanitaarinen kriisi syvenee ja suuri osa maasta tarvitsee kipeästi apua.

– Sitkeys ei tarkoita immuniteettia. Ukraina ei voi kestää kaikkea loputtomiin, kirjoitti ukrainalainen kommentaattori Iryna Voichuk 16. tammikuuta.

– Jos tämän kehystää pelkästään kertomukseksi vahvuudesta, se uhkaa sumentaa käsityksen tilanteen kiireellisyydestä.

Näkemyksen ovat jakaneet myös jotkut Ukrainan kansainvälisistä tukijoista.

– Kestävyyden mytologisointi on hiljainen hylkäämisen muoto, kommentoi R.T. Weatherman Foundation -säätiön puheenjohtaja Meaghan Mobbs, jonka mukaan ukrainalaisten resilienssistä puhutaan ikään kuin se vapauttaisi läntiset tukijat vastuusta.

Dickinson toteaa, että tilanne Ukrainassa on kriittinen ja arktisen sään ennustetaan jatkuvan pitkälle helmikuuhun.

– Ukrainan kaupunkeja hallitsevissa kerrostaloissa monet heikkokuntoiset asukkaat ovat olleet käytännössä vangittuina koteihinsa jo viikkojen ajan ja joutuvat todennäköisesti viettämään myös tulevan kuukauden kylmässä pimeydessä. Näkymät ovat erityisen synkät iäkkäille, lapsiperheille ja hoitoa tarvitseville. Venäjän nykyinen pommitusstrategia näyttää olevan räätälöity iskemään juuri Ukrainan yhteiskunnan haavoittuvimpiin jäseniin, Dickinson sanoo.