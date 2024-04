”Lännen tuella Ukraina voittaisi sodan nopeasti”

Jos länsi tukisi Ukrainaa sen tarvitsemalla tavalla, sota olisi jo pian ohi. Näin uskoo tunnettu ranskalainen filosofi ja elokuvantekijä Bernard-Henri Lévy ukrainalaisen Anton Gerashchenkon viestipalvelu X:ssa julkaisemassa haastattelussa.

Lévy on jo vuosikymmenien ajan ollut Ranskan kansainvälisesti tunnetuimpia filosofeja sekä ahkera yhteiskunnallinen keskustelija, ja hän on viimeisen kahden vuoden aikana ottanut voimakkaasti kantaa Ukrainan puolustustaistelun puolesta. Hän on julkaissut kolme Ukrainan sotaa käsittelevä dokumenttielokuvaa sekä vieraillut maassa useita kertoja.

Pidemmällä aikavälillä Ukrainan suurin haaste on Venäjän miehittämien alueiden takaisin valloittaminen, Lévy linjaa. Lyhyemmän aikavälin haaste on vaikeammin määriteltävissä.

En ole varma. Tämä on asia jota olen toistanut aina ensimmäisestä elokuvasta alkaen. Jos me lännessä päätämme tukea Ukrainaa, emme kasvattamalla tukea vähitellen vaan antamalla kaiken sen mitä tarvitaan, tämä sota saataisiin päätökseen varsin pian.

Lévyn mukaan venäläisten sotilaiden taistelutahto on romahtanut.

– Olen todistanut Ukrainan sotilaiden rohkeutta ja Venäjän armeijan säälittävyyden. Olen kuvannut venäläisiä sotavankeja. Kuulustelin heitä. Minulla on kuva siitä demoralisaatiosta ja henkisestä romahduksesta, joka on vallallaan Venäjän armeijassa, ja todennäköisesti myös venäläisessä yhteiskunnassa laajemmin.

Ukrainalaisten moraali on ranskalaisen mukaan pysynyt korkealla. Sotaväsymystä esiintyy pikemminkin Ranskassa ja Saksassa kuin Ukrainassa, hän sanoo. Jos Ukraina saisi voittoon tarvitsemaansa tukea, sota olisi ohi ”odotettua nopeammin”, Lévy uskoo.

Haastattelussa Lévy kehuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronia, joka ei ole suostunut sulkemaan pois länsijoukkojen lähettämistä Ukrainaan.

– Presidentti Macron on niitä, jotka ovat ymmärtäneet että (Vladimir) Putinin ei kuulu saada mitään. Jos annat pedolle sormen, hän haluaa kuitenkin haukata koko kätesi.

Tehokkain keino puolustautua Venäjän uhalta on seistä yhdessä rintamassa, ranskalainen sanoo.

– Historia todistaa, että diktatuurien kanssa asia on aina näin: Venäjä on vahva silloin kun me olemme heikkoja. Ja jos me pysymme lujina ja osoitamme kestokykyä, silloin diktaattorit eivät ole niin varmoja itsestään.

"World War III is already underway. But European leaders, as in the days of Hitler, deny reality"

The main theses the interview with French writer and friend of Ukraine Bernard Henri-Levy for European Pravda.

🔹 The possibility of sending French troops to Ukraine

When… pic.twitter.com/QPxwQjwZuA

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 12, 2024