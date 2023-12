Ukrainan voiton tukeminen tulee halvemmaksi kuin Kremlin voiton salliminen

Ukrainan saaman ulkomaisen taloudellisen tuen määrä on viime kuukausina romahtanut lähes 90 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Noin 100 miljardin euron arvosta apua on jämähtänyt poliittiseen väittelyyn sekä Brysselissä että Washingtonissa.

Ilman tätä tukea Ukrainalta alkavat pian loppua ammukset: ensin pitkän matkan ohjukset, sitten ilmatorjuntaohjukset, tykistöammukset ja lyhyen matkan ohjukset, mukaan lukien Javelin-panssarintorjunta- ja Stinger-ilmatorjuntaohjukset. Ukraina on jo alkanut säännöstellä tykistön kranaatteja, mikä rajoittaa sen joukkojen kykyä vastustaa Venäjän maavoimia.

Tuen romahdus avaa tien Moskovan voitolle, joka johtaisi katastrofiin koko Euroopan turvallisuusjärjestelmässä ja iskisi vakavasti myös Yhdysvaltain asemaan, toteaa Institute for the Study of War ISW:n raportti. Mikä olennaisinta: Moskovan voitto tarkoittaisi EU:lle ja Yhdysvalloille merkittävästi suurempaa taloudellista sijoitusta puolustukseen kuin Ukrainan riittävä tukeminen maksaisi.

Yhdysvaltain tiedustelun mukaan Ukrainan asevoimat on tuhonnut lähes 90 prosenttia siitä Venäjän sotavoimasta, joka hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäjä on kuitenkin onnistunut rakentamaan sotilaallista potentiaaliaan uudelleen nopeammin ja laajemmin kuin odotettiin. Siksi ISW:n arvion mukaan koko Ukrainan miehitys läntien sotilaallisen tuen jyrkän pudotuksen valossa on nähtävä yhtenä mahdollisuutena.

Lisäksi ISW:n analyytikot huomauttavat, että Venäjän joukkojen saaman taistelukokemuksen ansiosta ne muodostavat paljon suuremman uhan Euroopan maille kuin ennen vuotta 2022. Ensimmäistä kertaa sitten 1980-luvun Venäjän asevoimat muodostaa tulevaisuudessa suuren konventionaalisen uhan Euroopalle. Se pystyy lyhyessä ajassa hyökkäämään vähintään kahdeksalla divisioonalla, joita tukisi merkittävä reservi ja ilmatorjuntaverkosto.

Tällaiseen uhkaan vastaaminen vaatisi analyytikkojen mukaan Natolta merkittäviä lisäresursseja. Yhdysvaltain pitäisi sijoittaa lisäjoukkoja Naton itärajalle ja tuoda Eurooppaan huomattavan määrän häivetaistelukoneita. Näiden toimien hinta olisi ISW:n mukaan Yhdysvalloille astronominen. Niiden toteutus vaikuttaisi lisäksi sen kykyyn toimia pidäkkeenä Kiinalle Etelä-Kiinanmerellä.

Tältä skenaariolta voidaan ISW:n raportin mukaan kuitenkin välttyä auttamalla Ukrainaa vastustamaan Venäjän aggressiota ja valtaamaan takaisin menettämänsä alueet Krimin niemimaa mukaan lukien. Krim ja sinne sijoitetut pitkän matkan ilmatorjuntajärjestelmät ovat avainasemassa Venäjän uhatessa Naton kaakkoista sivustaa. Jos sota päättyisi nykytilanteeseen, tämä uhka vaatisi Natolta vastinetta, joskaan ei yhtä suurta kuin koituisi koko Ukrainan miehityksestä.