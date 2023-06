Ukrainan vastaiskut jatkuvat, kaksi Venäjän Ka-52-helikopteria tuhottu

Ukrainan asevoimien kerrotaan jatkaneen vastahyökkäyksiä ainakin neljällä eri rintamalohkolla viikonlopun aikana.

Venäläislähteiden mukaan paikallisia taisteluita on käyty rintaman eteläosien lisäksi myös Luhanskin alueella sijaitsevan Kreminnan liepeillä.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar sanoo operaatioiden jatkuvan Bahmutin kaupungin etelä- ja pohjoispuolella. Ukrainan kerrotaan hyökänneen lisäksi Donetskin kaupungin ja Avdijivkan välisellä rintamalohkolla. Ukrainalaisjoukkojen väitetään edenneen paikoin useita kilometrejä.

Ukrainan ilmavoimat kertoo tuhonneensa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kaksi Venäjän Ka-52-taisteluhelikopteria, neljä iranilaista Shahed-lennokkia, yhden Lancet-lennokin ja seitsemän muuta tiedusteludroonia.

Ukrainan yleisesikunnan tilannekatsauksessa arvioidaan, että viimeisen vuorokauden aikana 650 venäläissotilasta olisi kaatunut tai haavoittunut. Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi seitsemän panssarivaunua, 23 panssariajoneuvoa ja 14 tykistöasetta.

Venäjän ilmavoimien arvioidaan toimineen viime viikkoina Zaporizzjan alueella poikkeuksellisen aktiivisesti Ukrainan vastahyökkäysten torjumiseksi. Noin sata kilometriä rintamalta sijaitsevaan Berdjanskin satamakaupunkiin on tiettävästi siirretty ainakin 20 uutta taisteluhelikopteria.

Etelässä taisteleva ukrainalaissotilas sanoo Guardian-lehdelle, että matalalla toimivia Ka-52-taisteluhelikoptereita on vaikea ampua alas ilman riittävää ilmatukea.

– Helikopterien iskuja on jatkuvasti, kolme tai neljä kertaa päivässä, sotilas sanoo.

Last night, the Ukrainian Air Force downed 2 Ka-52 helicopters, 4 Shahed drones, 1 LANCET kamikaze drone and 7 various reconnaissance drones pic.twitter.com/9jljhUrsxE

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2023