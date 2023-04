Ukrainan väitetään edenneen Dnepr-joen yli

Venäläisjoukkojen tilanteen arvioidaan heikentyneen viime viikkojen aikana Dnepr-joen itäpuolella rintaman eteläosissa.

Rintamalinja on pysynyt pääosin ennallaan viime marraskuun jälkeen, jolloin Ukraina vapautti vastahyökkäyksellä Hersonin kaupungin. Venäläisjoukot vetäytyivät tuolloin kohtuullisen hyvässä järjestyksessä Dneprin toiselle puolelle uusiin puolustusasemiin.

Molemmat osapuolet ovat tehneet alueella iskuja pienillä tiedusteluryhmillä. Tilanne vaikuttaa nyt muuttuneen, sillä Ukrainan joukkojen väitetään saaneen aikaan laajemman sillanpääaseman Dneprin itäpuolelle.

Sotaa seuraavat venäläisbloggaajat julkaisivat viime viikon lopulla tilannearvioita, joiden perusteella Ukrainan joukot olisivat päässeet Dneprin yli ja kaivaneet sinne puolustusasemia.

Bloggaajat ihmettelivät, kuinka joukkojen ja huoltotarvikkeiden siirtoja ei pystytty estämään. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin lisäksi tulitaistelun ääniä Nova Kahovkan luota, joka sijaitsee pohjoisempana. Venäläisjoukkojen vastahyökkäys ilmeisesti epäonnistui viikonlopun aikana.

Ukrainan asevoimat totesi Dneprin ylittämisen vaativan mittavan operaation, jonka yksityiskohdista ei aiota kertoa julkisuuteen.

Amerikkalaisen ISW-ajatuspajan analyytikko George Barros huomauttaa, että alueen suomaasto tekee suuret sotilasoperaatiot erittäin haastaviksi. Hersoniin sijoitettujen venäläisyksiköiden arvioidaan olevan alimiehitettyjä ja hajanaisia verrattuna muihin rintamalohkoihin.

– Venäläislähteiden julkaisujen perusteella alueelle sijoitetut joukot ovat merkittävästi heikompia kuin puoli vuotta sitten. Näiden tietojen pohjalta vaikuttaa silta, etteivät venäläisjoukot enää hallitse täysin tätä aluetta, Barros tviittaa.

The terrain in this area – particularly south of the Dachi area – is terrible. It's wetlands & marshes unsuitable for sustaining large forces. It's unclear if Russian forces are sustaining any forces north of the Kinka & Hnylusha rivers given geographic challenges operating here pic.twitter.com/6jdBeZucKl

— George Barros (@georgewbarros) April 23, 2023