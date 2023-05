Ukrainan vaiettu kamppailu: Sabotaasiryhmät käyvät rajuja venetaisteluita Dnepr-joella

Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Dnepr-joen suistossa käydään rajuja taisteluita, jotka ovat jääneet viime aikoina vähemmälle huomiolle, kertoo The Guardian.

Vaikka sotatoimet ovat jääneet osittain hämärän peittoon, tykkituli, ilmaiskut ja venehyökkäykset ovat arkipäivää kiistanalaisella suistoalueella.

Hersonissa asuva Alina Spyrydonova näkee asuntonsa parvekkeelta Venäjän joukkojen miehittämän Dnepr-joen itärannan.

Ukrainalaisten vapauttama Herson on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen länsirannalla.

Spyrydonova kertoo joella ja suistoalueella käytävien taisteluiden äänteen kantautuvan kaupunkiin.

– Kuulemme selvästi, mitä joella tapahtuu, yleensä yöllä. Tykistön ja konekiväärien tulitusta.

Venäläiset tulittavat epäsuoralla tulella ja ilmaiskuilla myös Hersonin kaupunkia.

Dnepr-joen ja sen suiston salamyhkäisistä taisteluista on saatu vain vähän tietoja Ukrainan asevoimien lehdistöupseereilta, venäläisiltä sotabloggaajilta ja paikallisten asukkaiden jaoista sosiaalisessa mediassa.

Taistelut suiston saarista, soista ja salmista ovat kuitenkin hyvin erilaisia verrattuna Itä-Ukrainan rintamalohkon uuvuttaviin ja laajamittaisiin sotatoimiin.

Dnepr-joella molemmat osapuolet suorittavat usein venehyökkäyksiä, joita voidaan seurata lennokeilla ja jotka ovat alttiita käsiaseiden ja tykistön tulitukselle sekä miinoille.

Odotettu vastahyökkäys

Ukrainan odotetaan aloittavan vastahyökkäyksenä loppukevään tai alkukesän aikana.

Ukrainan joukkojen kerrottiin hiljattain saaneen aikaan laajemman sillanpääaseman Dneprin itäpuolella. Joidenkin mielestä tämä on merkki siitä, että ukrainalaiset voisivat suunnata vastahyökkäyksensä Hersonin alueelle.

Osa sotaa seuraavista venäläisbloggaajista uskoo Ukrainan valmistelevan alueella huomattavasti laajempaa hyökkäystä. Heidän kerrotaan pohtivan, onko Dneprin ylittämiseen tähtäävässä operaatiossa kyse päähyökkäyksestä vai hämäyksestä, jonka varjolla Ukraina voisi iskeä muualla.

Kaikki eivät ole kuitenkaan samaa mieltä. Sotaa seuraavan Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan ”näiden ukrainalaisten asemien laajuus ja tarkoitus on edelleen epäselvä. ISW:n tämänhetkisen arvion mukaan Ukrainan toiminnassa Dnepr-joen ympäristössä Hersonin alueella ei ole kyse vastahyökkäyksestä”.

Hersonin kaupungin länsipuolella sijaitsee suiston suurin saari, Velykyi Potomkin. Täällä ukrainalaisten sanotaan edenneen hitaasti työntäen venäläisiä taaksepäin. Joen kahteen pienempään haaraan jakavaa saartaa kuvallaan strategisesti tärkeäksi.

Tehokas vesieste

Myös pienemmät saaret ovat merkityksellisiä, koska niistä käsin voidaan tulittaa Hersonin kaupunkia epäsuoralla tulella.

Ukrainan asevoimien eteläisen piirin päätiedottaja Natalia Humeniuk kuvaili maaliskuussa erästä kolme päivää kestänyttä taistelua, kun Venäjän joukot yrittivät valloittaa erään saaren.

– Vihollinen yritti päästä saarelle. He käyttivät perämoottoreilla varustettuja veneitä. Niihin oli asennettu konekiväärit ja veneiden kyljet oli vahvistettu. He eivät onnistuneet, koska veneet ja lähes 20 venäläissotilasta eliminoitiin kolmen päivän aikana, hän sanoo.

Hersonin alueen apulaishallintopäällikkö Juri Sobolevskyi kuvailee jokea rintamalinjaksi ja niin sanotuksi harmaaksi alueeksi osapuolten välillä.

– Venäläisillä on tarkka-ampujia joen toisella puolella, ja he lähettävät aika ajoin sabotaasiryhmiä joelle.

– Yhtäältä Dnepr on tehokas vesieste venäläisiä vastaan. Toisaalta myös ukrainalaisten on vaikea ylittää se. Olen kuitenkin kuullut itärannalla asuvilta ihmisiltä, että me työnnämme venäläisiä taaksepäin tehokkaasti.