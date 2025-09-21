Ukrainan uusi massiivinen meridrooni voi uhata Krimin siltaa

Droonin olemassaolo on ollut tiedossa noin vuoden, mutta on vasta nyt esitelty julkisesti. Järjestelmästä on kolme versiota.

TLK-150 on suunniteltu häiveoperaatioihin aivan pinnan alla, ja se käyttää sähköpropulsiotaan havaitsemisen välttämiseksi ja Venäjän puolustusjärjestelmien läpäisemiseksi, The Kyiv Independent kertoo.

Suurempia malleja ovat TLK-400, jonka kantama on 1 200 kilometriä ja hyötykuorma 500 kiloa sekä TLK-1000, joka on 12 metriä pitkä, kantaa 5 000 kiloa ja voi tavoittaa jopa 2 000 kilometrin päässä olevat kohteet.

– Ukrainan asevoimat saavat pian useita uusia järjestelmiä, kuten droneja, miehittämättömiä veneitä, maassa toimivia robottikomplekseja ja elektronisen sodankäynnin laitteita, Ukrainan pääesikunta sanoi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi esitteli Toloka-droonin ensimmäisen kerran Support Ukraine -huippukokouksessa helmikuussa korostaen sen kykyä iskeä laivoihin, satamiin ja Venäjän strategisiin kohteisiin.