Kaksitoista metrinen TLK-1000-meridrooni. (Kuva: GeneralStaffZSU)

Ukrainan uusi massiivinen meridrooni voi uhata Krimin siltaa

  • Julkaistu 21.09.2025 | 14:30
  • Päivitetty 21.09.2025 | 14:30
  • Droonit, Ukraina
Ukraina esitteli Toloka-meridrooninsa perjantaina Defense Tech Valley 2025 -näyttelyssä Lvivissä.
Droonin olemassaolo on ollut tiedossa noin vuoden, mutta on vasta nyt esitelty julkisesti. Järjestelmästä on kolme versiota.

TLK-150 on suunniteltu häiveoperaatioihin aivan pinnan alla, ja se käyttää sähköpropulsiotaan havaitsemisen välttämiseksi ja Venäjän puolustusjärjestelmien läpäisemiseksi, The Kyiv Independent kertoo.

Suurempia malleja ovat TLK-400, jonka kantama on 1 200 kilometriä ja hyötykuorma 500 kiloa sekä TLK-1000, joka on 12 metriä pitkä, kantaa 5 000 kiloa ja voi tavoittaa jopa 2 000 kilometrin päässä olevat kohteet.

– Ukrainan asevoimat saavat pian useita uusia järjestelmiä, kuten droneja, miehittämättömiä veneitä, maassa toimivia robottikomplekseja ja elektronisen sodankäynnin laitteita, Ukrainan pääesikunta sanoi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi esitteli Toloka-droonin ensimmäisen kerran Support Ukraine -huippukokouksessa helmikuussa korostaen sen kykyä iskeä laivoihin, satamiin ja Venäjän strategisiin kohteisiin.

