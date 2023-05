Ukrainan ulkoministeri vetoaa länteen: Oletteko tehneet tarpeeksi?

Ruotsissa lauantaina vieraillut Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehottaa länttä lisäämään aseapuaan Ukrainalle. Kuleba tapasi Tukholmassa viikonloppuna kokoontuneita EU:n ulkoministereitä. Ukrainan näkyväksi edustajaksi maailmalla noussut Kuleba antoi vierailunsa yhteydessä haastattelun SVT:lle.

– Älkää kysykö minulta koska vastahyökkäyksemme alkaa tai jos se on viimeinen hyökkäyksemme. Kysykää itseltänne ja hallituksiltanne: olemmeko tehneet tarpeeksi?

Kuleba luonnehti EU-ministereiden kanssa käytyjä keskusteluja ”ratkaisuhakuisiksi” ja ”suoriksi”. Agendalla oli aseavun lisäksi myös Ukrainan länsi-integraatio. Suomesta epäviralliseen kokoukseen osallistui toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

– Sodan myötä kaikista ulkoministereistä on tullut hieman myös puolustusministereitä, sillä tiedämme nyt kaiken aseista. Puhuimme tietysti lähinnä siitä, Kuleba sanoi.

Lisää aseapua on ulkoministerin mukaan tulossa, kyse on pikemminkin avun aikataulusta kuin sisällöstä. Riittävästi tukea Ukraina on Kulebanin sanoin vastaanottanut vasta kun ”Ukraina on voittanut sodan”.

– Olemme viimeisen vuoden aikana todistaneet voivamme lyödä Venäjän taistelukentällä ja ajaa venäläiset pakoon. Tarvitsemme vain itseluottamusta, ulkoministeri sanoo.

Tällä hetkellä Ukraina kaipaa ministerin mukaan etenkin ruotsalaisvalmisteisia CV90-rynnäkköpanssarivaunuja.

– Suurin projektimme tällä hetkellä on muodostaa koalitio CV90-vaunujen valmistajista ja käyttäjistä. Armeijamme tarvitsee niitä, ja Ruotsi on hyvin vastaantuleva, Kuleba kommentoi.

Minister totesi lisäksi SVT:lle, että vaikka Venäjän kanssa käydään keskusteluja muun muassa vankienvaihdosta, ei edellytyksiä rauhanneuvotteluille nyt ole. Venäjän on ensin vetäydyttävä miehittämiltään alueilta, Kuleba linjasi.