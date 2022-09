Mitä Moskova aikoo? Vladimir Putinin kerrotaan puhuvan tänään kansalle

Venäjän median mukaan presidentti Vladimir Putin aikoo puhua vielä tänään kansalaisille. Asiasta on kertonut muun muassa RBC. Uutisessa viitattiin Kremliä lähellä oleviin lähteisiin.

Puheen aiheesta ei ole toistaiseksi venäläisuutisten perusteella varmuutta. Mediassa on kuitenkin oletettu, että se koskee Venäjän miehittämillä Itä-Ukrainan alueilla tällä viikolla alkavia järjesteltyjä ”kansanäänestyksiä” liittymisestä Venäjään.

Venäjän osaksi miehittämien alueiden liittäminen paperilla Venäjään saattaisi toimia perusteena osittaiselle tai täydelliselle liikekannallepanolle ja siirtymiselle sotatilaan. Tähän mennessä Moskova on vältellyt ratkaisua sisäpoliittisista syistä.

Liikekannallepano olisi todennäköisesti erittäin epäsuosittu toimi. Sen hyötyjä Venäjän sotakoneelle on myös epäilty vahvasti. Venäjältä puuttuvat asiantuntijoiden mukaan laajojen reservien kouluttamisen ja varustamisen vaatimat resurssit.

