Ukrainan ulkoministeri: Terrori voidaan pysäyttää vain aseilla

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba toivoo, että Ukrainaa ei pyydettäisi hyväksymään Venäjän esittämiä vaatimuksia neuvotteluista.

– Venäläiset ohjukset tappavat ihmisiä ja tuhoavat infrastruktuuria kaikkialla Ukrainassa tällä hetkellä. Tämä on se, mitä Venäjällä on sanottavana rauhanneuvotteluista.

– Älä ehdota, että Ukrainan pitäisi hyväksyä Venäjän uhkavaatimukset! Tämä terrori voidaan pysäyttää vain aseiden ja periaatteiden voimalla, Kuleba toteaa Twitterissä.

Venäjä on tehnyt tänään useita ohjusiskuja ympäri Ukrainaa. Viranomaisten mukaan iskut ovat kohdistuneet erityisesti maan energiantuotantoon, ja useilla alueilla on sähkökatkoksia.

– Venäjä iskee rauhanomaisiin Ukrainan kaupunkeihin tappavilla ohjuksilla. Asuinrakennukset, energiainfrastruktuuri kärsivät. Odotan innolla periaatteellista reaktiota G20-kokoukselta.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022