Ukrainan ulkoministeri puhui EU:lle pommisuojasta

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehottaa Euroopan unionia asettamaan pakotteita Irania vastaan. Kuleba puhui EU:n ulkoasiainneuvostolle pommisuojasta käsin.

– Olen luultavasti ensimmäinen ulkoministeri, joka puhuu EU:n FAC:lle pommisuojasta käsin ilmahälytyksen vuoksi. Pyysin lisää ilmapuolustusta ja ammuksia. Kuleba kertoo Twitterissä.

– Kehotan EU:ta asettamaan pakotteita Irania vastaan, koska se on toimittanut Venäjälle droneja. EU:n yhdeksännen Venäjä-pakotepaketin on oltava vahva.

EU:n ulkoasiainneuvosto on kerran kuukaudessa kokoontuva Euroopan unionin neuvoston kokoonpano. Kokouksiin osallistuvat yleensä jäsenmaiden ulkoministerit.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022