Ukrainan tuore puolustusministeri: Armeijamme on yksi maailman vahvimmista

Ukrainan puolustusministeriksi muutama päivä sitten noussut Rustem Umerov on esiintynyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa uudessa roolissaan.

Vuosittain järjestettävässä kansainvälisessä Yalta European Strategy (YES) -konferenssissa Kiovassa puhunut Umerov korosti puheenvuorossaan Ukrainan taistelujoukkojen tarvitsevan lisää materiaalista tukea.

– Armeijamme on nykyään yksi maailman vahvimmista ja motivoituneimmista, koska tiedämme, minkä puolesta taistelemme. Tarvitsemme kuitenkin lisää sotatarvikkeita. Tarvitsemme niitä tänään, huomenna ja heti. Olemme kiitollisia tuesta, mutta tarvitsemme lisää raskasta aseistusta, lisää raskasta aseistusta ja vielä enemmän raskasta aseistusta, Venäjän vainoamiin Krimin tataareihin lukeutuva Umerov totesi.

Ukrainan edellinen puolustusministeri Oleksi Reznikov on vahvistamattomien tietojen mukaan siirtymässä maansa suurlähettilääksi Lontooseen.

YES-konferenssiin osallistuneen Britannian entisen pääministerin Boris Johnsonin mielestä Ukrainan sotilaallinen voitto on välttämätön, eikä rauhanomaista ratkaisua Vladimir Putinin kanssa olisi edes mahdollista saavuttaa. Muun maailman on hänen mukaansa tuettava Ukrainaa, kunnes viimeinenkin venäläissotilas on poistunut Ukrainan maaperältä.

Rauhan takaisi Johnsonin mukaan parhaiten Ukrainan pikainen liittyminen Natoon.

– Meidän on saatava Ukraina Natoon mahdollisimman nopeasti, Johnson sanoi.

Nato on hänen mukaansa jälleen kerran todistanut tarpeellisuutensa. Huolet siitä, että Putin provosoituisi Ukrainan jäsenyydestä, ovat hänen mielestään osoittautuneet ontoiksi viimeistään Venäjän helmikuussa 2022 sotilaallisesti liittoutumatonta naapurimaataan aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan myötä.