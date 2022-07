”Ukrainan tulipaloa sammutetaan käsisammuttimilla”

Työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéllin mukaan sota Ukrainassa jatkuu, koska annamme sen jatkua.

– Ukrainan tulipaloa yritetään edelleen sammuttaa käsisammuttimilla. Tuloksena talo palaa maan tasalle ja leviää seuraaviin taloihin, Limnéll kuvailee tilannetta Twitterissä.

Hän muistuttaa Venäjän aiemmista toimista viime vuosina. Vuonna 2008 Venäjä hyökkäsi Georgiaan tarkoituksena liittää se itseensä, vuonna 2014 Krimin niemimaalle. Nyt Venäjä haluaa liittää koko Ukrainan itseensä.

– Venäjä kokee suuremman valtion oikeudeksi tehdä pienemmälle mitä haluaa. Tämä tulee jatkumaan niin kauan kunnes kova laitetaan kovaa vastaan. Venäjä on pysäytettävä Ukrainassa, Limnéll kirjoittaa.

Limnéll nostaa esiin myös toisen maailmansodan ja silloin tehdyt raakuudet. Hänen mukaansa moni ihmettelee edelleen, miten niiden annettiin tapahtua. Hän huomauttaa, että samanlaisia raakuuksia tehdään Euroopassa tänä päivänäkin.

– Ihmisten pakkosiirrot Ukrainasta Venäjälle, julmat sotarikokset ja yhteiskunnan tuhoaminen maan tasalla on todellisuutta Ukrainassa, tänään. Tätä emme saa seurata vierestä.

Sodan seurauksena Venäjää kohtaan on asetettu lukuisia pakotteita ja maa on suljettu ulos kansainvälisestä yhteistyöstä. Vaikka sanktioilla on ollut vaikutuksia, Limnéllin mukaan ne eivät riitä.

– Venäjän rahasampo jauhaa edelleen ja mahdollistaa sodan jatkumisen. Puuttumattomuuden hinta maksetaan ihmishengissä ja hinta on huomattavasti korkeampi myöhemmin. Tämän hetken teot tai tekemättömyys jäävät historiaan.