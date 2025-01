Ukrainan tuki jatkuu vuoteen 2027, linjasi Ramstein-kokous

Ukrainan materiaalitukea koordinoiva ryhmä (Ukraine Defense Contact Group, UDCG) on koolla Saksassa Ramsteinin lentotukikohdassa.

Ramstein-kokouksessa on linjattu kumppanimaiden tuen Ukrainalle jatkuvan läpi vuoden 2027, sekä hyväksytty kahdeksan tiekarttaa kuvaamaan Ukrainan puolustusvoimien tärkeimpiä tavoitteita vuoteen 2027 saakka. Asiasta kertoo Ukrainan puolustusministeri Rustem Umerov Facebookissa sekä Ukrinform.

Tiekartat määrittelevät Umerovin mukaan Ukrainan strategiset tavoitteet vuoteen 2027 asti ja toimivat perustana keskipitkän ja pitkän aikavälin tuelle.

– Pyrimme myös varmistamaan, että asevoimamme ovat täysin yhteensopivia Naton joukkojen kanssa, ministeri sanoo.

Keskeisistä painopistealueista Umerov mainitsee sotilaallisen avun, hankintojen järjestämisen, investointien houkuttelemisen sekä Ukrainan puolustusteollisuuden tukemisen ja kehittämisen. Ramstein-formaatin puitteissa on perustettu niin kutsutut ”kykykoalitiot”.

– Näihin koalitioihin on liittynyt jo 34 maata. Tämä on samalla tärkeä viesti Ukrainan puolustusteollisuudelle: aseiden ja varusteiden kysyntä on vahvaa ja jatkuu sellaisena, Umerov sanoo.

Kokousta isännöi pian tehtävänsä jättävä Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin. Austin kommentoi suunnitelmia Ukrinformin mukaan, että ne takaavat Ukrainan armeijalle sen tarvitseman kiireellisen avun taistelukentällä sekä auttavat rakentamaan maalle asevoimia, jotka pystyvät torjumaan aggressiota pitemmällä aikavälillä.

Austinin mukaan kykykoalitioiden merkitys näkyy esimerkiksi siinä, että ilmakoalition ansiosta ukrainalaiset lentävät tällä hetkellä neljännen sukupolven hävittäjillä, ja laivastokoalition ansiosta on luotu mahdollisuuksia estää Venäjän sotatoimet Mustallamerellä.

Austinin mukaan hyökkäyssodan alkaessa tuskin monikaan, Vladimir Putin mukaan luettuna, olisi voinut kuvitella tuen laajuutta, jonka Ukraina tulee kumppaneiltaan saamaan.

– Mutta panokset turvallisuudesta ovat yhä hyvin korkeat meillä kaikilla. Putinin ruokahalu vain kasvaa, varoitti Austin, ja jatkoi, että itsevaltiaille ei tule antaa toivoa siitä, että demokratioiden kärsivällisyys loppuu ja ne unohtavat omat arvonsa ja periaatteensa, sillä se tietäisi vain lisää kaaosta ja sotaa.

Ukraine Defense Contact Group koostuu noin 50 maasta. Suomea edustaa kokouksessa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).