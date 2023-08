Ukrainan tiedustelupäällikkö: Pommiveneet lamauttivat Mustanmeren laivaston

Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupääosaston päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov toteaa Radio Svobodan haastattelussa, että Ukrainan pommiveneet ovat erittäin tehokas pelote Venäjän mustanmeren laivastolle.

Hänen mukaansa laivaston toiminta on lamaantunut, vaikka vain 30-40 prosenttia veneistä lopulta osuu maaliinsa. Niitä on Ukrainalla runsaasti ja massatuotanto on vauhdissa.

– Ilmeisistä syistä johtuen emme voi kertoa, montako pommivenettä meillä on, mutta niiden määrä on kyllä laskettavissa. Sanotaan vaikka näin, että niitä on paljon. Todella paljon, hän kertoo.

– Kuinka tehokasta tämä on? Olemme aiheuttaneet aitoja tappioita, eikä pommiveneen ja sotalaivan kustannuksia voi verrata. Voimme siis sanoa, että kyllä tämä on kohtuullisen tehokasta.

Hänen mukaansa osa Venäjän tuhoamista pommiveneistä ehtii pääsemään niin lähelle sotalaivoja, että ne on pakko viedä telakalle tarkastettavaksi ja ”pitkäaikaisiinkin korjauksiin”.

Hän painottaa, että pommiveneet ovat tehokkaita nimenomaan pelotteena.

– Tämä ei ole hyökkäysase. Luonnollisesti on mahdotonta hyökätä niillä. Mutta laivaston voi lamauttaa, kuten olemme onnistuneet tekemään. Laivat eivät mene pohjoisessa Sevastopolia kauemmas, hän sanoo.