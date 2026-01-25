Ukrainan tiedustelu: Venäjällä on vain 3-4 Oreshnik-ohjusta

Ukrainan tiedustelupalvelu raportoi Euromaidan Pressin mukaan, että Venäjän kahdesti Ukrainan kaupunkeja vastaan ​​käyttämä Oreshnik-ohjus on rakennettu vanhentuneelle teknologialle ja toimii ensisijaisesti poliittisena aseena eurooppalaisten kumppanien pelotteluna eikä tehokkaana taisteluvälineenä.

Ulkomaantiedustelupalvelun varapäällikkö Oleh Luhovskyin mukaan Venäjällä on hallussaan enintään kolme tai neljä Oreshnik-ohjusta. Kyseessä on keskipitkän kantaman ballistinen ohjus ja se voi kantaa myös ydinaseita.

Ukrainan tiedustelu on myös saanut tietää, että Venäjän puolustusministeriö aikoo aloittaa Oreshnikin sarjatuotannon tänä vuonna. Vuosituotanto olisi vähintään viisi ohjusta.

– Oreshnikilla on enemmän poliittista kuin sotilaallista sisältöä. Se on ensisijaisesti työkalu eurooppalaisten kumppaniemme pelotteluun. Ja sen taistelutehokkuus on kyseenalainen. Oreshnik on rakennettu viime vuosisadan teknologialle ja vaatii jatkuvaa teknistä tukea ja erilaisten toimintahäiriöiden nopeaa korjaamista, Luhovskyi sanoi.

Venäjä on käyttänyt Oreshnikia kahdesti Ukrainaa vastaan. Tammikuun 8. päivän illan ja yön aikana venäläisjoukot laukaisivat Ukrainaan 36 ohjusta ja 242 erityyppistä droonia, mukaan lukien yhden Lviviin osuneen Oreshnikin. Venäjä selitti tämän olevan ”vastaus Ukrainan hyökkäykseen” Vladimir Putinin residenssiin. Tällaista hyökkäystä ei kuitenkaan koskaan tapahtunut.

Ensimmäinen dokumentoitu käyttö tapahtui 21. marraskuuta 2024, kun Venäjän joukot hyökkäsivät Dniproon erityyppisillä ohjuksilla. Sekä Yhdysvallat että Venäjä vahvistivat, että Oreshnik oli niiden joukossa.