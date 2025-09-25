Ukrainan tiedustelu lamautti Venäjän maksujärjestelmän

Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupääosaston (HUR) kyberasiantuntijat suorittivat onnistuneen hyökkäyksen, joka häiritsi Venäjän kansallisen maksujärjestelmän SBP:n toimintaa. HUR-lähteet kertoivat asiasta Ukrinformille.
Järjestelmää käytetään laajalti varojen siirtämiseen ”hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöille”, jotka tukevat niin kutsuttua ”sotilaallista erikoisoperaatiota”.
SBP-järjestelmään ja palveluntarjoajaan TransTeleCom kohdistuneen DDoS-palvelunestohyökkäyksen seurauksena monet venäläiset eivät kyenneet tekemään välittömiä tilisiirtoja tai suorittamaan verkkomaksuja.
Jekaterinburgin sosiaalisen median käyttäjät julkaisivat lukuisia valituksia siitä, etteivät he pystyneet maksamaan julkisessa liikenteessä tai tekemään ostoksia huoltoasemilla.
Kyberhyökkäys jätti myös satojatuhansia paikallisten palveluntarjoajien tilaajia useilla Venäjän alueilla ilman internetyhteyttä ja interaktiivista televisiota.
Alustavien arvioiden mukaan SBP-maksujärjestelmään kohdistuneen DDoS-hyökkäyksen taloudelliset tappiot ovat jopa 30 miljoonaa dollaria.