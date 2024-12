Ukrainan tiedustelu julkaisi videon sabotaasioperaatiosta Venäjällä

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR on julkaissut Telegram-kanavallaan videon Venäjän rautateihin kohdistuneesta sabotaasioperaatiosta.

Operaatio toteutettiin perjantaina yhdeltä aamuyöllä Moskovan lähellä sijaitsevassa Voskresenskin kaupungissa. Alueella sijaitsee ilmakuvien perusteella suuri järjestelyratapiha.

Tapahtumasta kuvatulla videolla näkyy, kuinka yksi ratapihalla olleen junan vaunuista räjähtää, nostaen ilmaan suuren tuli- ja savupilven. HUR kertoo selvittävänsä parhaillaan vahinkojen laajuutta.

HUR:n mukaan ratapihalla olleita vaunuja käytettiin osana Venäjän asevoimien logistiikkaketjua.

Tiedustelupalvelusta huomautetaan myös, että Venäjän propagandakoneisto on pyrkinyt kiistämään räjähdyksen mahdollisimman ponnekkaasti. Venäläismedia on väitetysti yrittänyt piilottaa yleisöltä sekä räjähdyksen syyn että sen, että siitä olisi aiheutunut tulipalo.

– Venäjän propagandan kiihkosta päätellen […] Kremlin johto pelkää Putinin hallinnon vastustajia sekä mahdollista kontrollin menetystä yhä enemmän, HUR:sta kommentoidaan.

Ennen HUR:n julkaisemaa videota alueen lähijunaliikenteestä vastaava Moskovan rautatie tiedotti Telegram-kanavallaan, että kyseessä oli normaali harjoitus. Myöhemmin viesti poistettiin ripeästi.

– Tieto palavista rahtivaunuista Voskresenskin asemalla, jota levitetään joillain Telegram-kanavilla, ei ole totta. Valokuvat otettiin joulukuun 26. päivänä rautatien palolaitoksen rutiininomaisessa harjoituksessa. Luottakaa vain vahvistettuihin tietoihin virallisista lähteistä, poistettu viesti kuului.

HUR: "On Dec 27, 2024, at 1 AM, an explosion destroyed freight train cars at Voskresensk railway station in Moscow region, used by Russia for logistics. Propaganda is lying, claiming no fire, as fear of internal resistance to Putin's regime grows. Damage assessment ongoing." pic.twitter.com/nubzVKXzBt

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 28, 2024