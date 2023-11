Ukrainan tiedustelija yllättää rajulla videolla venäläiset kranaatilla

Ukrainan asevoimien 3. rynnäkköprikaati on jakanut Telegram-kanavallaan videon (jutun alla), joka näyttää väitetysti prikaatin tiedusteluosaston iskun venäläisten erikoisjoukkojen asemia vastaan Andriivkan alueella Itä-Ukrainassa.

Yhteenoton tarkka ajankohta ei ole tiedossa.

Video näyttää kuinka, ukrainalaisosasto etenee yön pimeydessä lähelle hyökkääjän tarkkailijoiden poteroita. Eräs ukrainalaistiedustelija etenee tarkka-ampujan suojatessa aivan poteroiden juurelle, heittää käsikranaatin sisään ja suojautuu nopeasti.

Räjähdyksen jälkeen ukrainalaissotilas palaa nopeasti omiensa luokse suojaan. Samalla tarkka-ampuja avaa tulen ja tulittaa poteroissa olevia venäläisiä.

Ukrainan asevoimien 3. rynnäkköprikaati kertoo Telegramissa eliminoineensa vihollisen tarkkailijat ja saaneensa saaliiksi radioita ja aseita.

3rd Assault Brigade raided positions of the Russian 72nd Brigade and 10th Spetsnaz Brigade in Andriivka.

Came up close to throw in explosives while under the cover of a sniper.

