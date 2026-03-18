Ukrainan täysosuma: Venäjän lentokonehallin katossa kolme reikää

Kuvat vahvistavat Ukrainan osuneen tärkeään kohteeseen Novgorodin alueella.
Kohteena oli suuri lentokoneiden huolto- ja korjauslaitos. Google Earth
Satelliittikuvien perusteella Ukraina on osunut Venäjän ilmavoimien huoltokohteeseen Novgorodin alueella.

Radio Free Europen hankkimat satelliittikuvat näyttävät kolme reikää keskellä 123. lentokonevarikon erään lentokonehallin katossa. Avoimien lähteiden perusteella ei ole tietoa, oliko hallin sisällä lentokoneita osumahetkellä.

Paikallisessa mediassa on kerrottu laajasta lennokki-iskusta tehtaan alueelle ja osumasta yhteen laitoksen konepajoista.

123. lentokonevarikko kuvailee itseään markkinajohtajaksi Venäjän asevoimien ja siviili-ilmailusektorin huoltopalveluissa. Laitoksessa suoritetaan lentokoneiden ja niiden moottoreiden huolto- ja korjaustöitä.

Satelliittikuvia hallista löytyy alla näkyvältä videolta.

Ukrainan asevoimat ei ole kommentoinut tietoja iskuista.

Kohteena ollut huoltokeskus sijaitsee yli 600 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

