Ukrainan tankit etenevät videolla rintaman kuumimmassa kohdassa

Ukrainan taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina kiivaina muun muassa etelässä Zaporizzjan alueella ja idässä Bahmutin kaupungin eteläpuolella.

Ukrainan 116. mekanisoituun prikaatiin kuuluva Khorne-osasto on jakanut sosiaalisessa mediassa videon vastahyökkäyksen etenemisestä rintaman eteläosissa.

Video näyttää kahden T-64-panssarivaunun tulittavan venäläisjoukkojen asemia Novoprokopivkan kylän lähellä. Kohta sijaitsee Robotynen eteläpuolella, jossa Ukrainan joukot ovat onnistuneet työntämään venäläiset pois aiemmista asemistaan.

Tankit etenevät kraatterien peittämässä peltomaastossa ja tulittavat lähietäisyydeltä pientä metsikköä. Venäläissotilaiden ampuma panssarintorjuntaohjus menee vain täpärästi ohi toisesta vaunusta. Vaunuja yritetään vaurioittaa lisäksi Lancet-itsemurhalennokilla, joka räjähtää muutaman metrin päässä T-64:stä.

Ukrainan asevoimat on kertonut joukkojen jatkaneen viime päivinä etenemistään Robotynen eteläpuolella Venäjän lähettämistä vahvistuksista huolimatta.

Novoprokopivka, a pair of Ukrainian T-64s from the 116th Mechanized Brigade engage in close quarters combat with Russian positions as they clear an approach towards the town. pic.twitter.com/AjmzizftYw

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2023