Ukrainan suurlähettiläs kiittää Suomea: Te tiedätte, mitä meillä on vastassa

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova kiittää Suomea puolustusavusta sodassa Venäjää vastaan.

– Uskon, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että aseiden tarjoaminen on elintärkeää yhteisen voiton saavuttamiseksi, Dibrova sanoo Verkkouutisille.

Suurlähettilään mukaan tilanne Itä-Ukrainassa on vaikea, mutta hallinnassa. Ukrainan joukot ovat idässä jatkuvan pommituksen kohteena.

– Me teemme parhaamme pysyäksemme vahvoina, jotta voimme pilata heidän suunnitelmat. Tähän tarvitsemme aseapua lännen kumppaneilta.

Suurlähettiläs vieraili kokoomuksen puoluekokouksessa Kalajoella. Puheessaan hän totesi, että Venäjän aloittama laajamittainen sota Ukrainassa on kestänyt pidempään kuin talvisota.

– Te tiedätte hyvin, mitä meillä on vastassa, kuinka paljon me kärsimme ja kuinka tärkeää on saada voitto niin pian kuin mahdollista, Dibrova sanoi.

Suurlähettilään mukaan Ukraina tarvitsee apua myös maan uudelleen rakentamisessa sodan jälkeen.

– Olemme kiitollisia Suomelle sydänten ja kotien avaamisesta ja mahdollisuuksien tarjoamisesta ukrainalaisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotaa, hän sanoo.