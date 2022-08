Ukrainan Suhoi ja venäläiskone videolla harvinaisessa kaartotaistelussa

Amerikkalaistoimittaja Matthew Luxmoore jakoi torstaina Twitterissä videon, joka näyttää ukrainalaisen Suhoi SU-27 -hävittäjän kaartotaistelussa.

Taistelu käydään Pokrovskin kaupungin yläpuolella Donetskin alueella. Kaupunki on kärsinyt pahoin taisteluista, sillä War Zone -julkaisun mukaan noin 70 prosenttia sen asukkaista on joutunut evakuoitumaan Venäjän laajennettua hyökkäyssotaansa helmikuussa.

Luxmore kirjoittaa Suhoin laukaisevan soihtuja videon ulkopuolelle jäävän venäläiskoneen ampuman ohjuksen harhauttamiseksi. War Zonen asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että Suhoi ampuu itse tilanteessa kaksi ilmataisteluohjusta.

– Mitä ikinä se ampuikaan, voimme sanoa että niitä on kaksi. Se on täysin järkevää siinä mielessä, että kaksi asetta voidaan laukaista muutamasta syystä: osuman todennäköisyyden lisääminen, kahteen eri maaliin osuminen, hauskanpito… mutta laukaisuväli on uskomattoman pieni tai samanaikainen, mikä on huomionarvoista, entinen hävittäjälentäjä Paul Tremelling sanoo.

Tremelling kiinnittää huomiota myös siihen, että ohjukset lentävät eri nopeuksilla.

– Tämä saattaa olla vain niiden kulkusuuntansa – tukien teoriaa kahdesta eri kohteesta – tai toimintahäiriö. Lopullinen näkymä osoittaa, että savureitit ovat erilaisia. Toinen muistuttaa huomattavasti enemmän jääkiekkomailaa ja lyhyempi kuin toinen, mikä voisi viitata erilaisiin määriin lyijyä, hän pohtii.

Taistelua kuvataan hämmästyttäväksi, sillä siviilit eivät näe sellaisia juuri koskaan päivänvalossa kotikaupunkiensa yllä.

A literal dogfight in the skies over Donbas tonight. Ukrainian SU-27 shooting flares toward a guided missile fired by a Russian fighter jet, not caught in this footage. The few residents remaining in Pokrovsk rushed out to gape at the spectacle and applaud. pic.twitter.com/GmJnO7HghR

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 18, 2022