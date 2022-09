”Ukrainan sotilaat tuovat kauhua viholliselle ohjusiskuilla”

– Ukraina on vastaanottanut satoja 105 mm ja 155 mm tykistöyksiköitä ja ammuksia niitä varten. Vain 155 mm:n ammuksia varten meillä on seitsemää erityyppistä tykkiä ja haupitsia. Ukrainan sotilaat tuovat kauhua viholliselle tarkalla ja käänteentekevällä tavalla M142 Himars-, M270 MLRS- ja MARS II-ohjusten iskuilla. HARM-ohjukset jättävät vihollisen jo vaille tutkia, Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa Harpoon-ohjukset ovat yhdistäneet voimansa Ukrainan Neptune-järjestelmien kanssa ja Ukrainan laivasto on osoittanut, mihin tämä ohjuskaksikko pystyy.

Reznikov totesi myös edistyksen ilma- ja ohjuspuolustussektoreilla.

– Olemme jo vastaanottaneet Gepard-ilmatorjuntatykistöyksiköt Saksasta. Asiantuntijamme ovat suorittamassa koulutustaan nykyaikaisista saksalaisista Iris-T-ilmatorjuntajärjestelmistä, jotka tekevät pian taivaamme turvallisemmaksi. NASAMSin suhteen tehtiin poliittinen päätös. Kaikki tämä tapahtui vain 4,5 kuukaudessa, ministeri sanoo.

Hänen mukaansa 50 päivän aikana neljännen ja viidennen Ramsteinin avustuskokouksen välillä Yhdysvallat ja liittolaiset ilmoittivat viidestä turvallisuusapupaketista, joiden yhteisarvo on lähes 5,5 miljardia dollaria.

