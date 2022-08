Ukrainan sodassa kuollut 379 lasta ja 230 kadonnut

Maan valtakunnansyyttäjänviraston tietojen mukaan 230 lasta on kadonnut katosi ja 7 297 lasta on viety pois Ukrainasta. Samaan aikaan 5 177 lasta on löydetty ja 53 lasta palautettu vanhemmilleen, kertoo Ukrinform.

Virallisen tiedon mukaan sodan aikana on kuollut 379 lasta ja yli 730 on haavoittunut.

Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan luvut eivät ole lopullisia, sillä meneillään on ponnisteluja mahdollisten uhrien toteamiseksi vihollisuuksien alueilla, väliaikaisesti miehitetyillä sekä vapautetuilla alueilla.