Ukrainan sodan opit mukana – Suomi testaa valmiuttaan alkutalven harjoituksissa

Maavoimien alkutalven harjoituksissa tuhannet joulukuussa reserviin siirtyvät varusmiehet harjoittelevat eri puolilla Suomea yhdessä reserviläisten ja liittolaisten kanssa. Maavoimat kertoo asiasta tiedotteessa. Harjoitusten tavoitteena on varmistaa tehtäväänsä koulutettujen asevelvollisten sodan ajan yhteinen suorituskyky.

Marras-joulukuussa järjestettävillä koulutuksen päättävillä harjoituksilla todennetaan reserviin siirtyvien varusmiesten osaaminen ja ylläpidetään kertausharjoituksiin osallistuvien reserviläisten ja henkilökunnan ammattitaitoa. Harjoituksissa varmistetaan Ukrainan sodan oppien jalkautuminen koulutukseen.

Alkutalven harjoituksiin osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa kaikista Maavoimien joukko-osastoista sekä muista puolustushaaroista ja Rajavartiolaitoksesta. Asevelvollisten kanssa Suomen puolustamista harjoittelevat eri liittolaismaiden sotilaat useissa harjoituksissa. Harjoituksilla vahvistetaan samalla reservin kykyä yhteiseen operointiin ja taisteluvoiman rakentamiseen eri liittolaisten kanssa.

Alkutalven harjoituskokonaisuuteen liittyy myös lentotoimintaa ja Utin jääkärirykmentin muuta harjoittelua eri puolilla Suomea.

Paikallisjoukkojen kehittäminen edennyt taistelutehtävien vastaanottamiseen

Etelä-Suomessa yli 6500 sotilasta harjoittelee Kaartin jääkärirykmentin johtamassa Lively Sentry 25 -harjoituksessa 27. marraskuuta – 4. joulukuuta 2025. Harjoituksessa noin 850 henkilökuntaan kuuluvaa, 4 000 varusmiestä ja 1 700 reserviläistä pääsevät kehittämään yhteistoimintakykyään Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella.

Harjoitukseen osallistuu Maavoimien sotilaita Kaartin jääkärirykmentin lisäksi Porin prikaatista, Panssariprikaatista, Karjalan prikaatista ja Maasotakoulusta. Harjoitukseen osallistuu yli 900 ajoneuvoa ja sen aikana toteutetaan joukko-osastojen yhteisoperaationa kaupunkijääkäreiden tukema mekanisoidun taisteluosaston hyökkäys asutulla alueella. Joukko-osastojen yhteisen harjoittelun tavoitteena on todentaa Maavoimien valmius ja suorituskyky hyökkäyksen torjumisessa.

Samanaikaisesti Vuosangan harjoitusalueella toimeenpannaan kansainvälinen Northern Axe 25 -taisteluharjoitus 29. marraskuuta – 5. joulukuuta 2025. Noin 3 000 henkilön harjoitusjoukko koostuu 1 900 varusmiehestä, 370 henkilökuntaan kuuluvasta, 630 reserviläisestä ja 70 isobritannialaisesta sotilaasta. Harjoituksessa myös maakuntakomppanian reserviläiset ovat suuressa roolissa.

Paikallisjoukkojen käyttöä vaativissa taistelutehtävissä on harjoiteltu eri paikallispuolustusharjoituksissa jo vuosien ajan, ja nyt maakuntakomppania osallistuu ensimmäistä kertaa prikaatin taisteluharjoitukseen puhtaasti taistelutehtävällä. Maakuntakomppanian reserviläisten lisäksi myös muut harjoitukseen osallistuvat asevelvolliset ja liittolaiset todentavat kykyä vaativaan puolustus-, viivytys-, hyökkäys- ja pimeätaisteluun.

Liittolaisten ja eri aselajien yhteistoimintaa alkutalven olosuhteissa Rovajärvellä

Pohjoisessa harjoitustoiminta käynnistyy Maasotakoulun johtamalla Northern Spike 25 -panssarintorjuntaohjusharjoituksella. Harjoitus järjestetään Rovajärven harjoitusalueella 8.- 16. marraskuuta 2025 ja siihen osallistuu noin 200 henkilöä. Harjoituksen keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää Maavoimien panssarintorjuntaohjuskoulutusta ja arvioida eri joukkojen koulutustaso Maasotakoulun toimesta.

Välittömästi edellisen harjoituksen päätyttyä, Rovajärvellä alkaa Kainuun prikaatin johtama Northern Strike 225 -harjoitus. Harjoitukseen osallistuu 17. – 25. marraskuuta noin 2 200 sotilasta, joista noin 40 on puolalaisia. Harjoituksen aikana muodostetaan tykistöaselajin ja muiden suorituskykyjen alueellinen kokonaisuus, jossa harjoitutetaan eri johtamistasojen ja tykistön tulenkäyttöä yhteisissä ammunnoissa. Harjoituksen tavoitteena on kehittää palkatun henkilöstön ja asevelvollisten osaamista yhteisen tulenkäytön tehtävissä alkutalven olosuhteissa.

Toiminta Euroopan suurimmalla harjoitusalueella Rovajärvellä jatkuu heti seuraavana päivänä, kun Jääkäriprikaatin johtama Lapland Steel 25 -harjoitus alkaa. Harjoitukseen osallistuu 26. marraskuuta – 5. joulukuuta yhteensä noin 1 200 henkilöä, joista noin 120 on ruotsalaista ja noin sata isobritannialaista.

Harjoituksella todennetaan suomalaisten asevelvollisten kyky operoida yhdessä liittolaisten kanssa alkutalven olosuhteissa pohjoisessa. Harjoituksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää liittolaisten kykyä puolustaa Suomea ja Pohjoista aluetta yhdessä.

Ilmatorjunta 100 -juhlavuosi huipentuu kansainväliseen harjoitukseen Lohtajalla

Ilmatorjuntajoukkojen tärkein harjoitus ADEX Mallet Strike 2/25 toimeenpannaan Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 11. – 20. marraskuuta 2025. Maavoimista harjoitukseen osallistuu henkilöstöä kaikista ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista. Harjoitusjoukkomme vahvuus on noin tuhat sotilasta ja se koostuu henkilökunnasta, reserviläisistä ja varusmiehistä.

Ilmatorjunnan tarkastajan johtamassa harjoituksessa edistetään ilmatorjunta-aseita käyttävien joukkojen kykyä toimia monipuolisissa maalitilanteissa ja haastavassa elektronisen sodankäynnin ympäristössä. Harjoitukseen osallistuu joukkoja myös Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää ilmatorjunnan yhteensopivuutta ja toimintatapoja liittolaisten kanssa.