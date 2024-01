Ukrainan Shablya niittää sotilaita kauko-ohjatusti

Kauko-ohjatut taisteluvälineet ovat löytäneet paikkansa Ukrainan puolustuksen tukena niin ilmasta maahan -vaikuttamisessa kuin meriympäristössäkin. Nyt niitä alkaa tulla rintamakäyttöön myös maan pinnalle.

X:ssä julkaistulla videolla kauko-ohjattu taisteluajoneuvo tulittaa venäläisten asemia raskaalla konekiväärillä. Kyseessä on ukrainalaisvalmisteinen Shablya M2 -moduuli, joka voidaan varustaa joko 7,62:n tai 12,7 mm:n konekiväärillä. Moduuli on integroitu kauko-ohjattuun (UGV) Ironclad-pyöräajoneuvoon.

Ironcladin paino on noin 1 800 kiloa, ja se pystyy kantamaan 350 kilon kuorman. Järjestelmän huippunopeus on 20 km/h maantiellä ja 15 km/h maastossa. Yhdellä latauksella laite kulkee 130 kilometriä. Kahden operaattorin käyttämäksi suunniteltu Ironclad on ohjattavissa enintään viiden kilometrin päästä, toistimen (vahvistimen) avulla jopa 10 kilometrin päästä. Laite on suunniteltu kestämään 7,62 mm:n ammuksia.

Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeri Mykhailo Fedorov ilmoitti 9. tammikuuta 2024 hallituksen tehneen sopimuksen Shablya-tornimoduuleista Ironcladeja varten. Shablya on yksi esimerkki Ukrainan kotimaisesta puolustusteknologian startup-tuotteista, joiden kehittämiseen on annettu tukea valtion Brave 1 –puolustusklusterista. Se on osa Ukrainan strategiaa kehittää puolustusvoimilleen ainutlaatuisia teknologisia ratkaisuja.

Shablya voidaan asentaa ajoneuvojen lisäksi myös suoraan jalustalle maahan, jolloin sillä voidaan antaa tulitukea taisteluhaudoissa tai bunkkereissa taisteleville sotilaille. Valmistajan mukaan se on mahdollista asentaa myös esimerkiksi pikapin lavalle. Shablyan konetuliaseen tulta voidaan ohjata aina 1 200 metrin etäisyydelle saakka hallintapaneelin, monitorin ja kameran välityksellä.