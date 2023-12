Ukraina sanoo yli 335000 venäläisen kaatuneen

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo X-viestipalvelussa, että hyökkääjiä olisi kaatunut noin 335 110 sitten sodan alun, joista tiistaina 1270.

Myös Venäjän kalustotappiot kasvavat edelleen. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa tähän mennessä 5 600 Venäjän panssarivaunua, 10 456 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua, joista peräti 40 tiistaina. Muita sotilasajoneuvoa Ukraina kertoo tuhonneensa 10 532, joista tiistaina 49.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 324 lentokonetta, 324 helikopteria, 6 083 lennokkia ja dronea, 605 ilmatorjuntayksikköä, 8 024 erilaista tykistöasetta ja 919 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 570.

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 22 vihollisen sotalaivaa ja yhden sukellusveneen.

"Life is only meaningful when we are striving for a goal."

Aristotle

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to December 6, 2023. pic.twitter.com/zUIQQz2Tis

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 6, 2023