Ukraina sanoo yli 200000 venäläisen kaatuneen

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo Facebookissa, että hyökkääjiä olisi kaatunut noin 200 590 sitten sodan alun, joista tiistaina 610.

Myös Venäjän kalustotappiot kasvavat edelleen. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa tähän mennessä 3 771 Venäjän panssarivaunua, 7 365 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 6 067 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 308 lentokonetta, 294 helikopteria, 2 748 lennokkia ja dronea, 318 ilmatorjuntayksikköä, 3 166 erilaista tykistöasetta ja 562 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 982.

Venäjän tappiot Ukrainan sodassa ovat länsimaisten analyytikoiden arvioimia pahemmat, ja pitkän aikavälin kustannukset Venäjälle ovat todennäköisesti tuhoisat, totesi Britannian armeijan 1. Kuninkaallisen panssarirykmentin entinen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon viime viikolla.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja Christopher Cavoli arvioi maaliskuun alussa Venäjän kokonaistappioiden olleen tuolloin yli 200 000 sotilasta. Cavolin mukaan lukuun sisältyy 1 800 upseeria. Britannian puolustusministeriö on tätä aiemmin arvioinut, että Venäjä on menettänyt Ukrainassa yhteensä 175 000-200 000 sotilasta, joista 60 000 on kaatunut.

Ukraina ei ole ilmoittanut omista tappioistaan, mutta läntisten arvioiden mukaan nekin ovat huomattavia.