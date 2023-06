Ukrainan rajavartiosto: Meri on muuttunut kaatopaikaksi ja eläinten hautausmaaksi

Mustameri Odessan edustalla on Kahovkan padon murtumisen jälkeen muuttunut kaatopaikaksi ja eläinten hautausmaaksi, kertoo Ukrainan rajavartiolaitos Facebookissa julkaisemallaan videolla.

Rajavartioston mukaan meri on nyt täynnä taloja ja talojen osia, huonekaluja, kodinkoneita ja autoja. Rajavartioston videolla näkyy, kuinka meressä kelluu silmänkantamattomiin erilaisia esineitä, jotka tulvavesi on vienyt mukanaan merelle.

Videolla näkyy myös kaksi kokonaista talon kattoa, jotka kelluvat meressä sekä hiekkaranta, joka on täynnä rannalle ajautunutta kasvillisuutta ja romua.

Rajavartiosto varoittaa myös miinoista ja ammuksista, jotka ovat ajautuneet tulvan mukana merelle. Videolla kehotetaankin ihmisiä olemaan varovaisia ja ilmoittamaan viranomaisille välittömästi kaikista vaarallisista esineistä.

Mereen ajautuneen rojun lisäksi rajavartiosto kertoo tulvan johtaneen kalojen joukkokuolemiin.

– Luonnontuhonnan (ecocide) seuraukset ovat kamalia, rajavartioston viestissä todetaan.

Kahovkan padon murtumisen myötä lähes 18 kuutiokilometriä vettä, eli noin puolitoista kertaa Päijänteen verran, purkautui Kahovkan tekojärvestä Dneprjokeen ja edelleen Mustallemerelle. Venäjän kerrottiin miinoittaneen padon jo viime lokakuussa.

Ukrainan sisäministeriön mukaan katastrofissa on Ukrainan hallitsemilla alueilla kuollut ainakin viisi ihmistä, jonka lisäksi 13 ihmistä on kateissa. Tulva-alueelta on evakuoitu yli 3 200 ihmistä.