Ukrainan puolustusministerin arvio: Sota voi päättyä tänä vuonna

Ukrainan puolustusministeri Oleksiy Reznikov on optimistinen sen suhteen, että sota voisi päättyä jopa tämän vuoden puolella.

Reznikov kertoi näkemyksensä kansainvälisessä turvallisuusfoorumi GLOBSEC 2022:ssa. Asiasta uutisoi brittiläinen Sky News.

– Tällä hetkellä on mahdoton ennustaa, milloin sota päättyy, mutta optimistinen arvioni on että se on mahdollista tehdä tänä vuonna, Reznikov sanoi.

Samalla ministeri varoitti, että jos Venäjää ei ajeta ulos Ukrainasta, muutkaan maat eivät ole turvassa.

– Seuraavana vuorossa tulee olemaan Puola, Baltian maat, Slovakia ja muut. Siksi meidän pitää pysäyttää Venäjä ja rajoittaa sitä tulevaisuudessa, Reznikov totesi.