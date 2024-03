Volodymyr Zelenskyi: Tällainen kauhu jatkuu joka päivä ja yö

Venäjä teki jälleen ohjushyökkäyksen Kiovaan torstaina varhain aamulla.

– Yli 30 ohjusta ammuttiin alas, mukaan lukien ilmasta laukaistu ballistinen ohjus, kirjoittaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.

– Tällainen kauhu jatkuu joka päivä ja yö. Siitä on mahdollista tehdä loppu maailmanlaajuisen yhtenäisyyden avulla. Kunhan meitä autetaan ilmapuolustusjärjestelmillä. Venäläisillä terroristeilla ei ole ohjuksia, jotka voisivat ohittaa Patriotin ja muut maailman johtavat järjestelmät, hän jatkaa.

Tätä suojaa tarvitaan Zelenskyin mukaan nyt Ukrainassa.

– Kiovasta Harkovaan, Sumysta Hersoniin ja Odessasta Donetskin alueelle. Tämä on täysin mahdollista, jos kumppanimme osoittavat riittävää poliittista tahtoa.

– Meidän on todistettava, että terrori on aina häviäjä. Meidän on todistettava Venäjälle, että sen on pakko hyväksyä normaali, vapaa elämä Ukrainassa. Tarvitsemme kumppaneidemme tukea. Ja olen kiitollinen kaikille maailmassa, jotka todella auttavat, Zelenskyi toteaa.

