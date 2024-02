Ukrainan presidentti puhui ensi kertaa kaatuneiden määrästä

– En tiedä, onko minulla oikeutta. Tämä on erittäin vakava hetki presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi ”Ukraina. Vuosi 2024” -tilaisuudessa Ukrinform raportoi.

– Äskettäin joissakin amerikkalaisen yleisön radikaalissa osissa, poliitikot, jotka eivät ole puolellamme, kuului ääniä, jotka sanoivat: kuinka monta uhria lisää haluat? Ukraina on menettänyt 300 000 kuollutta. Sitten tuli tietoa venäläisiltä, jotka sanoivat, että Ukraina menetti jossakin yli 100 000 kuollein, ja että venäläiset menettivät noin 35 000, hän jatkoi.

– Tämä kaikki on valhetta. Kaikki on täyttä hölynpölyä. Jokainen ihminen on suuri menetys meille, erittäin suuri menetys meille. 31 000 ukrainalaista sotilasta on kuollut tässä sodassa. Ei 300 000, ei 150 000. Mitä tahansa (Vladimir) Putin ja hänen piirinsä valehtelevat. Silti jokainen näistä tappioista on meille suuri menetys, Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaan 180 000 venäläistä on kuollut Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa.

– En tiedä kuinka monta kadonnutta heillä on, ja tiedän, että yhteensä (menetykset ovat) jopa 500 000, kun haavoittuneet lasketaan mukaan. Ukrainalaisia on (kaatunut) 31 000. Ja se on meille erittäin tuskallista. En kerro kuinka monta haavoittunutta, Zelenskyi lisäsi.

Hän totesi myös, että Ukrainan armeijassa on kadonneita henkilöitä.

– En leiki näillä numeroilla. En halua. Miksi? Koska viimeinen vankienvaihto osoitti, että (venäläiset) ovat epätarkkoja, koska he palauttivat useita kadonneiden henkilöiden luettelossa olevia ihmisiä.

Zelenskyi lisäsi, että väliaikaisesti miehitetyillä alueilla kuoli kymmeniä tuhansia siviilejä.

– Tiedämme kymmenistä tuhansista, en tiedä kuinka monta heistä tapettiin, kidutettiin tai karkotettiin. Tiedätkö, on olemassa joitain listoja, mutta emme tiedä, enkä tiedä kuinka monta siviiliämme he ovat tappaneet. Tiedämme, kun olemme lopettaneet (tämän sodan) heidän kanssaan.

Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan venäläisten tappiot tähän mennessä olisivat noin 410 000 miestä.