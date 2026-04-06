”Ukrainan presidentti operoi mestarillisesti Persianlahdella”

Kun kansainvälinen huomio kohdistui maaliskuun lopulla konfliktiin Lähi-idässä, presidentti Volodymyr Zelenskyi toteutti Persianlahden alueella vierailujen sarjan, joka on Atlantic Councilin Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinsonin mukaan omiaan korostamaan Ukrainan vahvistuvaa sotilaallista asemaa ja kasvavaa geopoliittista vaikutusvaltaa.

Zelenskyin matkaohjelmaan sisältyi korkean tason vierailut Saudi-Arabiaan, Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin ja Qatariin – maihin, jotka ovat pyytäneet Ukrainalta apua puolustautuakseen Iranin drooneja vastaan.

Vierailujensa yhteydessä Zelenskyi allekirjoitti Persianlahden maiden johtajien kanssa joukon historiallisiksi kuvailtuja sopimuksia, joiden puitteissa Ukraina ilmeisesti jakaa droonisodankäynnin osaamistaan ja saa vastineeksi taloudellista tukea, energiatoimituksia ja strategisia investointeja Kyse on jopa kymmenvuotisista yhteistyösopimuksista.

– On helppo ymmärtää, miksi Persianlahden valtiot toivottivat Zelenskyin niin lämpimästi tervetulleeksi. Viimeisen kuukauden aikana on käynyt selväksi, että nykyiset ilmapuolustusjärjestelmät eivät sovellu hyvin vastaamaan iranilaisten hyökkäysdroonien muodostamaan uuteen haasteeseen, Dickinson toteaa tässä analyysissaan.

Viimeisten neljän vuoden aikana Ukrainan ilmatilasta on hänen mukaansa tullut eräänlainen droonisodankäynnin kehittämisen laboratorio. Hyökkäyssotansa alkuvaiheessa Venäjä osti drooninsa Iranista, mutta on sittemmin perustanut myös omia tuotantolinjojaan. Nyt ukrainalaisiin kaupunkeihin saattaa kohdistua jopa satoja drooni-iskuja yhden yön aikana.

Tätä kasvavaa uhkaa vastaan Ukraina on kehittänyt erilaisia torjuntadrooneja, jotka voidaan integroida osaksi maan nykyistä monikerroksista ilmapuolustusjärjestelmää. Niiden valmistus on huomattavasti halvempaa kuin torjuttavien droonien, ja niitä voidaan tuottaa massoina.

– Koska useat vauraat Persianlahden valtiot ovat nyt ilmeisesti valmiita rahoittamaan ukrainalaisia droonifirmoja, on todennäköistä, että torjuntadroonien tuotanto kasvaa pian räjähdysmäisesti, Dickinson ennakoi.

Vladimir Putinin aloitettua helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan on Dickinsonin mielestä usein suhtauduttu jonkinlaisena rasitteena. Zelenskyin sukkulointi Persianlahden alueella oli omiaan haastamaan suoraan tämän negatiivisen ja vanhentuneen näkemyksen. Nyt Ukraina näyttäytyikin houkuttelevana turvallisuuskumppanina, jolla on sotakokemuksensa ja puolustusteollisten innovaatioidensa myötä paljon annettavaa.

– Ukrainan johtajan matka oli monessa mielessä sodanajan diplomatian mestarikurssi, hän toteaa.

Zelenskyi operoi hänen mukaansa mestarillisesti Persianlahdella varmistaessaan elintärkeän tuen maansa sotaponnisteluille ja luodessaan perustan vauraiden öljyvaltioiden kanssa solmituille strategisille kumppanuuksille, jotka saattavat lopulta kääntää koko pelin Ukrainan voitoksi.