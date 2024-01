Ukrainan presidentti: Nato-jäsenyytemme olisi paras turvatakuu Baltian maille

Virossa vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi torjuu aselevon Venäjän kanssa.

– Kun puhumme aselevosta Ukrainan alueella, se ei ole rauhaa sodan näkökulmasta. Se ei tarkoita, että sota loppuisi. Se ei myöskään tarjoa mahdollisuutta poliittiseen vuoropuheluun, Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa Viron yleisradio ERR:n mukaan.

– Jos tulee tauko ja Venäjä saa kaksi tai kolme vuotta aikaa, he voivat palauttaa voimaansa ja saada yliotteen taistelukentällä, hän jatkoi.

Zelenskyi tapasi Tallinnassa Viron presidentti Alar Kariksen. Ukrainan presidentti kiitti Viroa tuesta.

– Viro tekee kanssamme yhteistyötä oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, mikä on tärkeää kaikille maille, jotka arvostavat kansainvälistä oikeutta ja sääntöpohjaista maailmaa, Zelenskyi sanoi.

Presidentti Karis sanoi, että sodan pitää päättyä Ukrainan voittoon. Sodan lopputulos kuitenkin riippuu hänen mukaansa paljon länsimaiden kyvystä säilyttää yhtenäisyys.

– Meidän on jatkettava yhdessä hyökkääjän heikentämistä pakotteilla, ja meidän on estettävä niiden kiertäminen. Meidän pitää myös eristää hyökkääjä poliittisesti, Karis sanoi.

Aseelliselle tuelle ei Viron presidentin mukaan pidä asettaa mitään ehtoja tai rajoituksia, vaikka lännen aseilla iskettäisiin Venäjänkin maaperälle.

– Sotilaallista tukea antaessamme meidän on ymmärrettävä se, että sodassa on myös väistämätöntä hyökätä vihollisen sotilaskohteisiin. Meillä ei pitäisi olla rajoituksia aseiden toimittamiseen Ukrainalle.

Presidentti Zelenskyin mielestä Ukrainan paikka on puolustusliitto Natossa.

– Ukraina on mielestäni ansainnut sen ja tehnyt sen (Naton) hyväksi enemmän kuin mikään muu maa. Meillä on erittäin vahva armeija, joka tukee Itä-Euroopan Nato-maita, hän sanoi.

– Se on armeija, joka on käyttänyt Naton varusteita sodassa ja taisteluissa, ei ainoastaan harjoituksissa. Tiedämme hyvin näiden aseiden arvon. Tiedämme niiden positiiviset puolet ja tiedämme myös sen, mitä vaikeuksia voi syntyä taistelukentällä mihin aikaan tahansa vuodesta. Tämä on ihmishenkien kustannuksella saatua kokemusta. Ja jos puhumme kyvystämme ja yhteensopivuudestamme Naton standardien kanssa, huomaamme olevamme täysin valmiita.

Zelenskyi sanoi, että 90 prosenttia ukrainalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä. Ukrainan jäsenyys olisi hänen mukaansa paras pidäke Venäjän tuleville aggressioille.

– Se olisi myös Baltian maiden ja Puolan paras turvatakuu.