Ukrainan presidentti: Edessä historiallinen viikko

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainassa alkaa historiallinen viikko, joka on yksi tärkeimmistä sitten vuoden 1991, jolloin Neuvostoliitto hajosi.

– Nyt alkaa viikko, jolloin kuulemme EU:n vastauksen Ukrainan ehdokasasetelmasta, presidentti lausuu sosiaalisessa mediassa julkaistulla videopuheella.

Hän ennakoi, että tällä viikolla on odotettavissa myös suurempia hyökkäyksiä Venäjän suunnalta.

– Meidän pitää varautua odottaa myös suurempaa vihamielistä toimintaa Venäjän suunnalta.

Videopuheessaan Zelenskyi kiittää ukrainalaisia työstä maansa eteen. Erityiskiitoksen hän osoittaa maan hoitohenkilökunnalle, jotka ovat tehneet ansiokasta työtä Venäjän hyökkäyksen alusta alkaen.

Zelensky: big week ahead; also expect Russia to step up attacks.

“Tomorrow a historic week begins. One of the most important since 1991. A week when we will hear the answer from the EU on candidate status for Ukraine. And…we should expect greater hostile activity from Russia.” pic.twitter.com/y7YJblKMa7

— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 19, 2022