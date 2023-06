Ukrainan presidentin neuvonantaja: Venäjällä kaikki on vasta alkamassa

Ukrainan presidentin neuvonantajan Mihailo Podolyak kommentoi palkka-armeija Wagnerin aloittamaa kapinaa toteamalla, että Venäjällä kaikki ”on vasta alkamassa”.

Hän kommentoi asiaa Twitterissä. Podolyakin kommenteista uutisoi myös Ukrinform.

– (Jevgeni) Prigozhinin (Wagner) terrorismin vastainen operaatio Venäjän alueella on jo johtanut Rostovin, useiden moottoriteiden, eteläisen piirin päämajan ja SMO:n valtaamiseen. Tapahtumat saivat laajaa julkisuutta Venäjällä ja jopa loukkaavan oikeudellisen arvion FSB:n erityiskeskukselta, kansalliselta terrorisminvastaiselta keskukselta ja valtakunnansyyttäjänvirastolta, Podolyak korosti.

Venäläisen palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigozhin on ajautunut avoimeen kapinaan Venäjän hallinnon ja asevoimien kanssa. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti lauantaina Venäjän televisiossa näytetyn puheen, jossa kuvasi Wagner-joukkojen kapinaa ”selkäänpuukotukseksi”.

Presidentti Putinin mukaan käynnissä on maanpetos, ja kaikkia kapinaan osallistuvia tullaan rankaisemaan.

Podolyakin mukaan Venäjän eliitin jakautuminen on liian ilmeistä. Hänen mukaansa teeskentely siitä, että kaikki ongelmat olisi ratkaistavissa, ei enää toimi.

– Jonkun on ehdottomasti hävittävä: joko Prigozhinin (kohtalokas loppu) tai ”anti-Prigozhin-kollektiivin” (Putinin joukot). Kaikki on vasta alkamassa Venäjällä, Podolyak tviittaa.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023