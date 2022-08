Ukrainan oma Hurrikaani-raketinheitin iskee nyt hyökkääjän kohteisiin

Ukrainan kerrotaan käyttäneen puolustustaistelunsa tukena suhteellisen uusia ja paikallisesti valmistettuja Bureviy- eli Hurrikaani-raketinheittimiä. Ne ovat osoittautuneet viime viikkoina tehokkaiksi muun muassa Harkovan seudulla.

Ensimmäistä kertaa vuonna 2020 julkistettu asejärjestelmä pohjautuu neuvostoliittolaiseen BM-27 Uragan -raketinheittimeen. Yleisin 220 millimetrin rakettityyppi on 4,8 metriä pitkiä ja painaa 280 kilogrammaa. Itse taistelukärjen paino on mallista riippuen 90–100 kilogrammaa.

Perinteisten rakettien kantama on 35 kilometriä, mutta Ukrainan kehittämät uudet raketit yltävät jopa 65 kilometrin päähän.

Radio Free Europen mukaan asejärjestelmän etuna on liikkuvuus, sillä alustana toimiva kahdeksanrenkainen ja panssaroitu Tatra T815-7T3RC1 -ajoneuvo pystyy siirtymään uuteen sijaintiin 85 kilometrin tuntivauhdilla.

Tarkkuus on huomattavasti vanhaa Uragania parempi, sillä Bureviy on varustettu modernilla digitaalisella tulenohjausjärjestelmällä.

Ukrainian forces continue to integrate the domestically produced Bureviy MLRS system with older BM-27 Uragans pic.twitter.com/wxyDeSSGQB

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 7, 2022