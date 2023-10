Ukrainan mystinen ase kylvää kauhua rintamalla – venäläissotilas kutsuu ”olioksi”

Ukraina on kehittänyt osana omaa ”lennokkien armeijaansa” kuusiroottorisen dronen, jolla voi tuhota muun muassa tankkeja. Lennokilla on oma autonominen satelliittiverkkoyhteys, mikä estää signaalin katoamisen ja pidentää kantamaa.

Slaavilaistaruston mukaan nimetty Baba Yaga -dronen voi varustaa panssarintorjuntamiinoilla tai esimerkiksi kranaateilla. Baba Yaga oli taruston mukaan suonsilmäkkeessä asuva noita-akka, joka keitti ja söi lapsia, mutta saattoi myös tarjota suojelua.

Venäläinen sotilas kirjoittaa vahvistamattomassa viestissä eteläisen sotilaspiirin panssarimiesten Telegram-kanavalla, että ”kokemuksen ja tutkimusten” kautta on nyt luotu ohjeet, miten tätä ”oliota” vastaan tulisi toimia.

– Se aiheuttaa suurta tuhoa sotilaillemme ja linnoitteillemme, hän valittaa.

Baba Yagan pysäyttäminen vaatii useamman lennokintorjunta-aseen samanaikaisesti.

– Se tulee pitää paikallaan hinnalla millä hyvänsä. Kun se menettää vähän korkeuttaan, sen voi ampua pienemmillä aseilla. Sen päästäminen laskeutumaan on liian vaarallista, viestissä neuvotaan.

– Voit tietysti ottaa riskin ja laittaa sen laskeutumaan, mutta varoitan, [Ukrainan] tykistö ei nuku.

Ukrainan asevoimat on kuvaillut dronen vaikutuksia miehittäjän asemiin ”mahtaviksi”, ja nimittänyt uutta asetta ”siivillä öisin saapuvaksi kuolemaksi”.

Viime viikonloppuna sosiaaliseen mediaan levisi video, jolla näkyy kuinka neuvostoaikainen T-80-taistelupanssarivaunu on tuhoutunut liki tunnistamattomaksi tiettävästi Zaporižžjan alueella. Venäläissotilaat kiertelevät paikalla hämmästyneinä hävityksen laajuudesta ja arvelevat syyksi Baba Yagaa.

Rather interesting report from Russians on the mysterious Ukrainian Baba Yaga drone and ways to combat it was published in the "Southern Military District tankmen" channel. All info needs verification, but nevertheless…

Clearly a very challenging endeavor, Russians are saying… pic.twitter.com/8vzi9ek6dZ

— Dmitri (@wartranslated) October 19, 2023