Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana noin 56 650, joista 400 viimeisen vuorokauden aikana.

Viimeisen kolmen päivän aikana Ukrainan kerrotaan myös saaneen noin 7 000 sotavankia.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 154 Venäjän panssarivaunua, joista 18 viimeisen vuorokauden aikana. Panssaroitua miehistönkuljetusvaunua on tuhottu 4 627 (+33) ja 3 445 (+19) muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen eilen kolme lentokonetta ja koko sodan aikana yhteensä 242.

Helikoptereita hyökkääjä on menettänyt 213 (+1), 904 (+4) lennokkia, 162 ilmatorjuntayksikköä, 1 263 (+4) tykkiä ja 311 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 216 (+1).

"Departure of our troops,which is in fact only a redeployment,has been misinterpreted by many people in a way,which is in complete conflict with what cool reason demands in time of war."

Good Soldier Švejk by Jaroslav Hašek

