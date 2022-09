Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut jo yli 50000

Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana noin 50 150, joista noin 350 viimeisen vuorokauden aikana.

Läntisten arvioiden mukaan Venäjän kokonaistappiot olisivat 80 000 kaatunutta ja haavoittunutta.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Kreml on ottanut uuden askeleen kohti alueellisten vapaaehtoispataljoonien käyttöä korvaamaan raskaita tappioita Ukrainassa. ISW:n mukaan Venäjän viranomaiset todennäköisesti lisäävät ponnisteluja miehitettyjen Ukrainan alueiden asukkaiden värväämiseksi taistelemaan Venäjän puolella.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 077 Venäjän panssarivaunua, 4 484 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 305 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 236 lentokonetta, 207 helikopteria, 876 lennokkia, 156 ilmatorjuntayksikköä, 1 179 tykkiä ja 296 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 209.

"I see dead people."

Cole Sear Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 6: pic.twitter.com/QFBD6JS3lh — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 6, 2022