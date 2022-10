Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut jo 65000

Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 65 000, joista noin 300 viimeisen vuorokauden aikana.

Keskiviikkona tutkivaan journalismiin erikoistunut itsenäinen venäläismedia iStories kertoi, että Venäjän asevoimat on menettänyt Ukrainassa kaikkiaan peräti 90 000 miestä.

Venäläismedian lähteiden antamat tiedot ovat linjassa länsimaisten arvioiden kanssa. Esimerkiksi Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi elokuun lopussa noin 80 000 venäläisen sotilaan kuolleen tai haavoittuneen sodassa.

Myös kalustotappiot ovat olleet merkittäviä.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 529 Venäjän panssarivaunua, 5 193 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 959 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 268 lentokonetta, 242 helikopteria, 1 224 lennokkia, 186 ilmatorjuntayksikköä, 1 589 tykkiä ja 365 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 316.

