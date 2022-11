Ukrainan mukaan Venäjän tappiot ylittivät 85000 kaatuneen rajan

Venäläisiä on Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 85 000, joista 400 viimeisen vuorokauden aikana.

Myös kalustotappiot ovat mittavia, sillä Ukraina sanoo tuhonneensa Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen yhteensä 2 895 Venäjän panssarivaunua, 5 827 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 4 393 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 278 lentokonetta, 261 helikopteria, 1 537 lennokkia, 209 ilmatorjuntajärjestelmää, 1 882 tykkiä ja 395 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 480.

"Let us be firm, pure and faithful; at the end of our sorrow, there is the greatest glory of the world, that of the men who did not give in."

Charles de Gaulle

