Ukrainan mukaan Venäjän tappiot jo yli 83000 miestä

Venäläisiä on Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 83 460, joista 350 viimeisen vuorokauden aikana.

Myös kalustotappiot ovat olleet mittavia, sillä Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 879 Venäjän panssarivaunua, 5 808 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 4 366 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 278 lentokonetta, 261 helikopteria, 1 536 lennokkia, 209 ilmatorjuntajärjestelmää, 1 865 tykkiä ja 393 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 480.

“My name is Maximus Decimus Meridius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next.”

Maximus

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Nov 18: pic.twitter.com/k8iytgXhn9

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 18, 2022