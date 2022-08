Ukrainan mukaan Venäjän tappiot jo lähes 45000 kaatunutta

Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan venäläisiä olisi kaatunut lauantaihin mennessä 44 900 miestä. Viimeisen vuorokauden aikana venäläisiä olisi kaatunut 200.

Ukraina sanoo myös tuhonneensa 1 907 Venäjän panssarivaunua, 4 212 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 137 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 234 lentokonetta, 197 helikopteria, 803 lennokkia, 141 ilmatorjuntayksikköä, 1 018 tykkiä ja 266 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 190.

"There is nothing so likely to produce peace as to be well prepared to meet the enemy."

George Washington

