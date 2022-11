Ukrainan mukaan Venäjän menetykset jo yli 87000 kaatunutta

Venäläisiä on Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 87 310, joista 600 viimeisen vuorokauden aikana.

Myös kalustotappiot ovat mittavia, sillä Ukraina sanoo tuhonneensa hyökkäyksen alkamisen jälkeen yhteensä 2 905 Venäjän panssarivaunua, 5 856 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 4 412 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 278 lentokonetta, 261 helikopteria, 1 555 lennokkia, 209 ilmatorjuntajärjestelmää, 1 897 tykkiä ja 395 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 531.

