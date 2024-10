Ukrainan mukaan Venäjän kokonaistappiot lähestyvät jo 700000 miestä

Pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt 690 720 miestä (+1 680 viimeisen vuorokauden aikana) sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan kaikkiaan 9 120 Venäjän panssarivaunua (+7), 18 395 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+40), 19 872 tykistöjärjestelmää (+51), 1 240 raketinheitintä, 984 ilmatorjuntajärjestelmää, 27 660 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa sekä 3 556 erilaisia erikoisvarusteita (+14).

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 369 lentokonetta, 329 helikoptereita, 17 867 lennokkia (+68), 2 625 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

"Valor is stability, not of legs and arms, but of courage and the soul."

Michel de Montaigne

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to October 28, 2024. pic.twitter.com/Z7fCWSHl6H

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 28, 2024