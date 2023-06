Ukrainan mukaan Venäjä miinoittaa nyt jopa asutuskeskuksia

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maliar kertoo Telegramissa, että Venäjän miehitysjoukot miinoittavat Zaporizhzhjan aluetta laajasti.

Maliar kertoo, että miinakenttiä rakennetaan jopa asutuskeskuksiin.

– Vihollinen miinoittaa alueen peltoja ja sieltä tulee myös tietoa, että he miinoittavat jopa asutuskeskuksia varoittamatta asukkaita, Maliar kirjoittaa.

Oikeuspsykologian tohtori Sophia Tkazkyn mukaan hyökkääjän miinojenkäyttö on osa kansanmurhaa. Hän kommentoi asiaa Kyiv Post-lehdelle.

– Kyseessä on kansanmurhaan liittyvä toimi, sillä määritelmällisesti he pyrkivät tuhoamaan siviilejä heidän etniseen tai kansalliseen identiteettiinsä perustuen, hän toteaa.

Tkazkyn mukaan siviilialueiden miinoittaminen on perinteinen neuvostotaktiikka. Sen yksi tarkoitus on saada ihmiset pelkäämään kotiinpaluuta, kun alueet on vapautettu.

– Venäläiset jatkavat sen tekemistä, sillä se koetaan strategiseksi keinoksi vihollisen vahingoittamiseen, hän sanoo.